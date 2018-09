Pré-sal de Santos produziu em 3 poços 59 mil b/d, diz Petrobras

Segundo ele, essa produção foi alcançada nos Testes de Longa Duração (TLD) de Lula Nordeste, com 15 mil barris, de Lula, com 29 mil, e Guará, com 15 mil barris.

"O mesmo nível de produção no Brasil e no mundo, você precisa ter centenas ou milhares de poços. Aqui, são apenas três poços para chegar a 59 mil no pré-sal", disse o executivo durante palestra no Congresso Internacional Pré-sal 2011, no Rio.

Hayashi explicou ainda que se for levado em consideração o pré-sal da bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a produção da empresa em agosto na região já atinge 129 mil barris de petróleo ao dia.

O pré-sal de Campos, onde há quatro poços em atividade, está situado em águas menos profundas do que o de Santos.

"Temos acelerado o Projeto Varredura na bacia de Campos e isso contribui para a nossa produção", disse ele --saiba mais sobre o Projeto Varredura, que visa encontrar novos poços produtores perto de estruturas de produção já existentes clicando em .

Em agosto, a produção de petróleo da Petrobras no Brasil somou 1,963 milhão de barris diários.

INDICADOR DE SUCESSO

O executivo destacou ainda que o índice de sucesso da Petrobras na região do pré-sal tem sido excelente e bem acima da média internacional em exploração de petróleo.

Hayashi afirmou que o nível de sucesso exploratório da estatal no pré-sal é de cerca de 80 por cento, enquanto na média mundial é de 30 por cento.

"Isso já é um bom desempenho. É muito promissor esse resultado", declarou o gerente da Petrobras.

"Se continuar nesse ritmo de 80 por cento, significa que o resultado é muito melhor do que a gente poderia imaginar.

(Por Rodrigo Viga Gaier)