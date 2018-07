Pré-sal desperta o interesse do mercado financeiro Na onda do pré-sal, o mercado financeiro começa a preparar produtos para participar do bom momento. No Rio, o banco CR2 se uniu a Nelson Guitti, ex-Petrobrás, para formar a CR2 Guitti Gestora de Recursos, por ora de olho exclusivamente nos investimentos no pré-sal. Eles pretendem captar até R$ 750 milhões em um fundo de private equity, com prazo de oito anos, que vai dar crédito a empresas de porte médio que prestam serviços à Petrobrás.