Pré-sal exigirá treinamento de 243 mil profissionais

Durante o discurso, o presidente da Petrobrás enfatizou a necessidade de se aumentar a capacidade de produção da indústria brasileira de fornecedores de equipamentos para o setor de petróleo. "Precisamos combinar a aceleração de nossas compras com custos menores."

Segundo Gabrielli, o maior desafio será logístico, por causa das complexas operações para transportar equipamentos, pessoal e para escoar o óleo e o gás natural que serão produzidos nas plataformas, a serem instaladas a mais de 300 quilômetros de distância da costa.

Gabrielli disse que para resolver a questão do transporte do gás, a Petrobrás já estuda um modelo inédito, a construção de unidades flutuantes de liquefação do gás. Assim, uma vez convertido para o estado líquido, o gás poderia ser exportado, por navios, ou mesmo transportado para terminais de regaseificação no Brasil. Gabrielli mencionou que a Petrobrás também terá de comprar, num primeiro momento, algumas dezenas de helicópteros para transportar o pessoal.

Gabrielli ponderou que as plataformas do pré-sal serão menos habitadas do que as atuais. Segundo ele, hoje a Petrobrás transporta, por meio de helicópteros 40 mil passageiros por mês para as suas plataformas marítimas.

Segundo o presidente da Petrobrás, depois que for aprovado o projeto de lei que autoriza o processo de capitalização da companhia, deverá ser realizada "de forma imediata" uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar a proposta entre os sócios. Segundo ele, a reunião deverá ocorrer até 45 dias após a aprovação do projeto "ou menos do que isso".