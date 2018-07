Pré-sal tem novo debate no ''Estado'' As propostas do governo para a exploração do pré-sal e os critérios para repartir suas receitas estarão em debate no auditório do Grupo Estado no próximo dia 30, com a participação do presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, do governador Paulo Hartung, do Espírito Santo, do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e do presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), João Carlos de Luca, representando as companhias petroleiras privadas. O Grupo Estado aguarda para os próximos dias a confirmação de outros nomes convidados a participar.