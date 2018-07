Precariedade da Biblioteca Nacional leva a protestos Dezenas de servidores da Biblioteca Nacional aproveitaram o horário do almoço desta quarta-feira para denunciar condições precárias de funcionamento do prédio da instituição, inaugurado em 1910. Eles protestaram vestidos com fantasias de diabo e balançando leques na escadaria da instituição, em alusão ao calor "infernal" no ambiente de trabalho e pesquisa. Faixas criticavam as condições de segurança do prédio e pediam a intervenção da ministra da Cultura, Marta Suplicy.