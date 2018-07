Preciosa leva cinco no Oscar dos independentes Mais previsível que o prêmio da Academia de Hollywood, o Spirit, o chamado Oscar dos independentes, premiou no sábado à noite Preciosa ? Uma História de Esperança, que Lee Daniels adaptou do romance de Sapphire. Preciosa ganhou os Spirits de melhor filme, direção, roteiro adaptado (Geoffrey Fletcher), atriz (Gabourey Sidibe) e atriz coadjuvante (Mo"Nique).