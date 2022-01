Precisa de um micro-ondas? Veja os 10 modelos mais vendidos na Amazon

Os micro-ondas se tornaram essenciais no nosso dia a dia, seja para descongelar ingredientes para as receitas ou para aquecer bebidas e pratos em poucos segundos. Por isso, ter um aparelho moderno e eficiente faz toda a diferença.

Na lista abaixo, separamos os 10 modelos mais vendidos no site da Amazon, que já contam com a boa avaliação dos clientes. As marcas selecionadas oferecem atrativos como a redução do consumo de energia, trava de segurança, receitas pré-programadas, limpeza fácil e estrutura antiaderente, tudo aliado a designs modernos e sofisficados.

1 - Forno Micro-ondas 27L Branco Midea

Dá para salvar seus programas de receitas prediletos, para ganhar agilidade nos próximos preparos. Também oferece as funções Tira Odor, Limpa Fácil, Eco (que garante economia de energia com o visor desligado) e Prato Inteligente (que retorna a alça dos recipientes para a posição inicial).

2 - Micro-ondas Panasonic NN-ST25LWRUN

Com design moderno e sofisticado, o aparelho conta com tecnologia Pega Fácil, que, ao final do aquecimento, deixa o utensílio no mesmo local do início. Já o sistema desodorizador elimina o cheiro das receitas preparadas anteriormente, para não interferir no odor dos próximos pratos.

3 - Forno Micro-ondas 35L Branco Midea

Baixo consumo de energia, trava de segurança e função Limpa Fácil são algumas das características do micro-ondas, que também oferece receitas pré-programadas para a preparação de arroz, batata, pipoca, brigadeiro e pudim, entre outra delícias.

4 - Micro-ondas Panasonic NN-ST27LWRUN

Sabe quando você aquece algo em uma xícara e, ao final, ela para do lado oposto com a asa virada para trás? Pois o sistema Pega Fácil foi pensado nisso: quando o aquecimento termina, o prato ou o copo faz uma rotação para que você pegue o utensílio exatamente onde o deixou. Também conta com estrutura antiaderente, que deixa tudo 4 vezes mais fácil de limpar.

5 - Forno Micro-ondas 20L Branco Midea

O painel de controle de fácil leitura permite aquecimento e descongelamento com poucos cliques. Dá para salvar programas específicos para suas receitas prediletas, ou aproveitar as opções pré-programadas para preparar arroz, batata, pipoca, brigadeiro e pudim, por exemplo.

6 - Micro-ondas Panasonic NN-ST55LMRUK

São três opções de receitas pré-programadas: omelete, pipoca e brigadeiro. O sistema de desodorização elimina o cheiro de pratos preparados anteriormente, enquanto a nova camada de revestimento inibe 99,9% da proliferação das bactérias.

7 - Microondas Grill 30L Prata Espelhado Midea

A porta espelhada garante a elegância do produto, que conta com painel de controle de fácil leitura. Oferece várias receitas com opções pré-programadas, para preparar delícia como pipoca, brigadeiro, batata, cupcake e arroz.

8 - Micro-ondas 20L Branco Espelhado Midea

Com porta espelhada e display digital invisível, o micro-ondas garante baixo consumo com a função Eco, que poupa energia com o visor desligado. Já o dispositivo Limpa Fácil ajuda na retirada da sujeira acumulada, com a utilização de um simples copo de água e limão.

9 - Micro-ondas MTD30 20L Electrolux

Com o Menu Descongelar, em um clique você prepara carnes, frangos, peixes e porções de feijão. São 10 níveis de potência, que facilitam na hora de escolher a opção ideal para sua refeição, e vem com trava de segurança que evita que crianças ou pessoas não autorizadas possam acionar o aparelho.

10 - Micro-ondas Panasonic NN-ST67LSRUK 34L Inox

Vem com 6 receitas pré-programadas: quibe, cocada, vegetais, pipoca, pudim e brigadeiro. Também conta com desodorizador, que elimina o cheiro dos alimentos preparados anteriormente, e garante economia de energia, com o sistema ST67L. Outro diferencial é a possibilidade de esquentar dois pratos ao mesmo tempo, já que há um prato giratório e uma grelha removível.

