PRECISA-SE DE CRÍTICOS Começa hoje (24) o Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI), no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a décima edição do evento chega só no dia 21/9. Mas, como estamos ansiosos para conferir a programação - 100 filmes, de 24 países -, resolvemos pedir ajuda. Como em anos anteriores, vamos reunir uma equipe de jornalistas mirins para avaliar os filmes antes de todos da cidade. Desta vez, porém, abrimos o processo de seleção. Ou seja, se você é criança, gosta de cinema e tem curiosidade sobre a cultura de outros países, mande um e-mail com seus dados e complete a frase: "eu quero participar da matéria pois...". E não se preocupe em deixar seus pais com a babá ou os avós, eles podem acompanhá-los na sessão. FA Inscrições até 31/8, pelo e-mail fernanda.araujo@estadao.com