Precisão da informação e ética são temas da Semana Estado

Aliado ao apreço pela profissão, é preciso ter uma atitude questionadora, método que garanta precisão na coleta e no tratamento das informações e linguagem palatável, adaptada à plataforma, de acordo com o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour. "Método, atitude e linguagem precisam ser bons em um texto, vídeo ou material multimídia."

O conteúdo com qualidade, oferecido em múltiplas plataformas, precisa também levar em conta um dos principais deveres do jornalista profissional, o respeito ao leitor, afirmou Thomaz Souto Corrêa, da Editora Abril.

Ética. Na segunda etapa de palestras, o tema do debate foi a modificação da ética em função das mudanças no jornalismo.

Para Eugênio Bucci, colunista do Estado e professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP), mesmo com a velocidade dos novos tempos de produção jornalística, a base ética do profissional deve ser a mesma, considerando a busca da imprensa pela liberdade. E uma imprensa livre não deve ser pautada ou restringida pelos patrocinadores.

"A construção da credibilidade traz benefícios no futuro", destaca Bucci. Para Marcos Madureira, executivo do Banco Santander, os limites de atuação têm de ser respeitados, já que "a ética das empresas precisa ser a mesma da imprensa".

