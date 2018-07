Preço da água fica mais alto em Salvador-BA A partir de hoje, os baianos passam a pagar mais pela água. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) anunciou que o aumento médio no fornecimento do produto é de 10,61%, sendo 12% na taxa residencial "não-popular" e 9,6% na taxa "social", que abrange famílias assistidas por programas sociais dos governos federal e estadual. De acordo com a assessoria de imprensa da Embasa, o reajuste é motivado pela inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) nos últimos 12 meses e pela elevação nos preços dos produtos usados para tratar quimicamente a água.