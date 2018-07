Preço da laranja em queda

O preço da laranja recuou na semana passada no mercado paulista, pressionado pela baixa qualidade da fruta, que não está com rendimento adequado para produção do suco. Segundo técnicos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq), "as múltiplas floradas no ano passado promoveram uma safra desuniforme, com frutos em estágios variados de maturação. Com isso, o volume da variedade pêra é insuficiente para que indústrias moam." Os levantamentos indicam que na semana passada os preços no portão das indústrias (mercado spot, sem contrato) recuaram 8,5% em relação aos da semana anterior, com média parcial (segunda a quinta-feira) a R$ 10,19/caixa de 40,8 quilos. Os técnicos observam que, para agravar, há rumores de interrupção de atividades de uma grande empresa a partir da próxima semana. Colaboradores acreditam que empresas iniciem as atividades só em setembro, coincidindo com o aumento da oferta de laranja no Estado. Já o mercado de laranja de mesa continua calmo. "Agentes acreditam que as vendas aumentem nos próximos dias em decorrência do período de recebimento dos salários. Na média parcial da semana passada, a caixa da laranja pêra foi comercializada por R$ 11,27, na árvore, valorização de 2,5% sobre o da semana passada." Na Flórida o clima é favorável ao desenvolvimento da próxima safra. "Analistas internacionais estão esperando que a safra da Flórida, na temporada 2008/2009, fique entre 180 milhões e 200 milhões de caixas. As primeiras indicações da indústria local estão entre 155 milhões e 170 milhões de caixas."