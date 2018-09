Preço da laranja estimula viveiristas

A disparada no preço da caixa da laranja, que saltou de R$ 5 na safra passada para até R$ 15 na atual, animou os produtores de mudas da fruta. Eles preveem uma retomada do setor após dois anos de crise e de paralisação de novos plantios. Atualmente, os viveiros paulistas, que concentram praticamente toda a produção de muda certificada e livre de pragas do País, têm entre 10 milhões e 12 milhões de plantas apenas, um terço do pico e da capacidade instalada do setor, de 36 milhões de mudas, atingidos em 2008.

O diretor da Organização Paulista de Viveiros de Mudas Cítricas (Vivecitrus), César Graf, diz que, como muda de laranja não é um insumo essencial para os citricultores, o plantio nos últimos dois anos praticamente foi zerado no Estado, diante da crise de preços da fruta. "Mesmo com o avanço do greening, que obrigou à erradicação de pomares, os produtores não repuseram as plantas; mas os preços melhores agora fazem com que o citricultor retome o plantio."

Apesar de ainda tímida, a retomada na demanda já inflacionou o setor, o que fez com que o preço das mudas cítricas em SP saltasse de R$ 3,50 a R$ 4 para entre R$ 4,50 e R$ 5 a unidade. Mas Graf ainda é cético quanto à possibilidade de os viveiros paulistas voltarem à capacidade máxima de produção atingida em 2008.