Preço da vida: 2 dedos e 1 braço

O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Itabuna, a 429 quilômetros ao sul de Salvador, Marcos Antônio Bandeira, havia marcado 40 audiências de casos de crianças e de adolescentes para o dia 12. Era o oitavo mutirão promovido no ano, com o objetivo de zerar as pendências judiciais. Naquela quinta-feira, não atingiu a meta. Cinco dos adolescentes apontados como responsáveis por delitos não compareceram. Foram assassinados nos dias anteriores, como mostraram os atestados de óbito levados pelas mães. "Todos por envolvimento com o tráfico", lamenta o juiz.

Até meados dos anos 1980, Itabuna era o centro de uma região com forte produção de cacau que empregava 250 mil pessoas. "A vassoura-de-bruxa (fungo que destruiu plantações) não causou apenas o fim do ciclo do cacau, mas fez nascer um imenso cinturão de miséria nos polos urbanos", diz o secretário de Assistência Social de Itabuna, José Antonio Rebouças.

Itabuna, com 220 mil habitantes, é a cidade onde os jovens estão mais expostos à violência, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. "Os jovens são cooptados pelo tráfico e assassinados a troco de nada", conta Rebouças. "Estamos em situação de calamidade."

DRAMA

A comerciante M.F.S, de 34 anos, foi protagonista de um caso considerado "exemplar" da situação de violência aos quais os jovens são expostos. Há seis meses, seu filho, de 16 anos, foi detido por furtar um celular. Ouvido por Bandeira, o adolescente contou que devia R$ 500 a traficantes, por causa do vício em crack, e que havia conseguido R$ 50 com o aparelho. Apesar disso, as ameaças continuaram. Alegou que seria assassinado em dois dias.

Bandeira o sentenciou a uma pena socioeducativa. O jovem foi à unidade, mas chegou armado, dizendo que precisava se proteger. A mãe teve de ser chamada, para acalmar o filho. M.F.S. resolveu tirar satisfação com o traficante. Foi também ameaçada, mas decidiu negociar a dívida. Depois de duas conversas, chegaram a um acordo. A mãe deveria entregar à quadrilha dois dedos e um braço do filho como forma de pagamento.

"Os dedos corresponderiam a R$ 100, cada, e o braço, a R$ 250", conta. "Eu estava desesperada. Faria qualquer coisa para salvar a vida do meu filho." A comerciante foi à casa de acolhimento decidida a cumprir o acordo. O juiz teve de ser chamado para resolver a situação. "Acabamos enviando os dois para outra comarca."

HOMICÍDIOS

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o número de homicídios em Itabuna tem se mantido estável desde 2006, em torno de 130 por ano. O índice de homicídios, de 59 por 100 mil habitantes, é um dos mais altos do País - a média nacional é de 24,5. Autores e vítimas têm, na maioria, até 30 anos. Na cidade, 40% dos habitantes não integram o mercado formal de trabalho. Cerca de 20 mil famílias são beneficiadas pelo Bolsa-Família.