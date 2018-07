Preço de bilhete aéreo caiu em 2012, diz Anac Quem viajou de avião no Brasil entre janeiro e setembro do ano passado pagou em média R$ 273,32 pela passagem aérea, segundo dados que serão divulgados nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que são corrigidos pela inflação. O preço é levemente menor (0,15%) do que o praticado no mesmo período de 2011 e pouco mais da metade do valor cobrado há dez anos, de R$ 542,64.