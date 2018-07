Preço de celulares Nokia Windows da AT&T é menor que rivais

A segunda maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que venderá o Nokia Lumia 820 por 49,99 dólares e o carro-chefe Lumia 920 por 99,99 dólares, frente ao preço de 199,99 dólares do celular Windows Phone 8X, da HTC.

A Nokia, que perdeu espaço para a Apple e para a Samsung nos últimos anos, está apostando todo seu futuro em softwares da Microsoft. A HTC vende principalmente celulares baseados no software Android, do Google, mas espera diversificar com o Windows 8.

Os três celulares têm importante papel nos planos da Microsoft, que está usando seu software Windows 8 para desafiar o iPhone, da Apple, e celulares que operam com Android, em grande parte fabricados pela Samsung.