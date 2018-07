Preço de energia de curto prazo cai 5,5% para R$321,49/MWh na carga média

O preço para 23 a 29 de março representa uma queda de cerca de 5,5 por cento ante o PLD praticado nesta semana, que foi de 340,15 reais por MWh, também para a carga média.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informara mais cedo que espera maior quantidade de chuva para bacias de rios Paranaíba (SE/CO), São Francisco (NE) e Tocantins (N), além de menor precipitação nas bacias dos rios Paraíba do Sul e Grande. A expectativa de mais chuva para os reservatórios do país colabora para redução dos custos de operação e queda nos preços de curto prazo. (Por Anna Flávia Rochas; Edição de Aluísio Alves)