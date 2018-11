Preço de frutas, verduras e legumes dificulta consumo O preço das frutas, verduras e legumes é um obstáculo para que a população ingira maior quantidade desses alimentos, segundo estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP. Para cumprir as determinações da OMS, as famílias gastariam cerca de 30% a mais no orçamento, pois esses são os itens mais caros.