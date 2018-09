Preço de genérico varia até 523%

A maior oscilação de valores (523,81%) ocorreu no genérico do anti-inflamatório e analgésico Diclofenato Sódico, em embalagem de 20 comprimidos, com 50 mg cada. O maior preço foi R$ 11,79, na Drogão do centro, e o menor, R$ 1,89, na Drogaria Campeã, em Santo Amaro, zona sul.

Entre os medicamentos de referência, a maior variação (135%) foi no anticonvulsionante Gardenal (Fenobarbital), do laboratório Sanofi-Aventis, em embalagens com 20 comprimidos de 100 mg cada. O maior preço encontrado foi R$ 5,40, na Drogão do centro, e o menor, R$ 2,29, na Drogaria Pacheco, no Tatuapé.

Nelson de Paula, gerente de marketing da rede Drogão, diz que a pesquisa refere-se a preços praticados para clientes sem cartões fidelidades, que concedem descontos. / MARCOS BURGHI