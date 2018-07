Preço de imóveis da Bulgária tem a maior alta, diz estudo

A Bulgária, país que passou a fazer parte da União Européia no início de 2007, registrou a maior alta no valor dos imóveis do ano entre 42 países analisados em estudo publicado pelo guia internacional de investimentos imobiliários Global Property Guide. Estatísticas do final de setembro mostram um aumento de 30,6% no preço dos imóveis no país. O dado contrasta com a tendência de baixa do mercado imobiliário nos Estados Unidos e com o pequeno crescimento registrado pela maioria dos países europeus. Já os institutos de pesquisa dos Estados Unidos forneceram estatísticas diferentes: quedas de 5,1% e 3,5%, ou ainda um crescimento de 1,8%. O primeiro dado coloca os Estados Unidos no último lugar da lista, enquanto o segundo é um pouco melhor do que a Irlanda, onde os preços caíram 4,7%. Em segundo lugar estão os imóveis da cidade de Xangai, na China, que registraram uma valorização de 27,9% nos dez primeiros meses de 2007. O único país da América do Sul que participa da lista é a Colômbia, que ficou em 7º lugar com 12,82% de valorização no mercado imobiliário. A Grã-Bretanha, que também apresenta dificuldades no setor imobiliário, teve crescimento de 9,7% e ficou em 14ª posição. Os dados são feitos em moeda local sem ajuste da inflação. Quando a inflação é levada em conta, Cingapura fica em primeiro lugar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.