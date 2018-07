Preço de imóvel anunciado sobe 14% em 2012 no país, diz FipeZap

Se considerado apenas o último mês do ano, houve aumento de 1 por cento no valor médio dos imóveis sobre dezembro de 2011, levando o índice do fechado de 2012 a uma alta de 13,7 por cento. No ano anterior, o crescimento havia sido de 26,3 por cento.

No ano passado como um todo, a maior variação ocorreu em Recife, com aumento de 17,8 por cento nos preços anunciados. Em contrapartida, o Distrito Federal registrou o menor nível de crescimento no valor médio, de 4 por cento.

Já em São Paulo os preços subiram 15,8 por cento em 2012, enquanto em dezembro apenas a capital paulista teve a menor variação mensal desde o início da série histórica, com alta de 0,8 por cento. O preço médio do metro quadrado na cidade foi de 7.017 reais.

No Rio de Janeiro, por sua vez, a alta do preço do metro quadrado anunciado para venda foi de 15 por cento em 2012.

Desde janeiro de 2008, a capital fluminense viu o preço médio anunciado triplicar, segundo o indicador. No ano passado, o metro quadrado no Rio de Janeiro fechou em 8.616 reais.

Quanto ao valor anunciado para aluguel, houve alta de 10 por cento em São Paulo e de 11 por cento no Rio de Janeiro em 2012.

Desenvolvido e calculado pela Fipe em parceria com o portal ZAP Imóveis, o índice FipeZap acompanha o preço médio do metro quadrado de apartamentos prontos em seis municípios brasileiros e no Distrito Federal com base em anúncios na Internet.

(Por Vivian Pereira)