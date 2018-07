Preço de minério da Índia fica estável por compras da China Os preços do minério de ferro na Índia permaneciam estáveis na comparação com a semana passada, à medida que a compra do produto pela China persistia, disseram exportadores e uma organização comercial do governo nesta quinta-feira. "Exportações tem sido positivas nos últimos dias", disse uma autoridade sênior da Essel Mining & Industries Ltd, uma gigante mineradora e exportadora com base no leste da Índia. "Alguns vendedores estão segurando o frete em meio a expectativas de que os preços podem subir". A Índia é uma das maiores fontes de minério de ferro do mundo e exporta anualmente cerca de 100 milhões de toneladas, ou metade de sua produção local, principalmente para a China. No entanto, exportadores de minério de ferro indiano foram abatidos por um recuo da demanda após as Olimpíadas de agosto, quando estoques altos fizeram a China reduzir suas compras no mercado no segundo semestre. Os últimos números de comércio mostraram que no período de abril a dezembro --os primeiros noves messes do ano fiscal 2008/09-- as exportações caíram 5,4 por cento, para 64,47 milhões de toneladas. Mas em dezembro houve um ganho de 38,4 por cento, para 13,67 milhões de toneladas. O preço à vista do minério de ferro com 63,5 por cento de ferro está na faixa de 68 dólares a 72 dólares por tonelada FOB, a mesma média da última semana, mas aumentou entre 4 dólares e 5 dólares no mês passado, informou uma autoridade da Federação das Indústrias de Minério da Índia (FIMI, na sigla em inglês). "Comparado com a marca de cerca de 92 dólares, os preços estão muito mais baratos, é por isso que os moinhos chineses que estão recomeçando estão preferindo comprar da Índia", disse R.K. Sharma, secretário-geral da FIMI. (Reportagem de Ruchira Singh)