Preço do açúcar cai com fraqueza da demanda Apesar da queda do dólar e do bom desempenho de outras commodities, os preços futuros do açúcar demerara caíram ontem na bolsa de Nova York. O contrato mais negociado, para entrega em março de 2010, terminou o pregão cotado a 22,14 cents/lb, em baixa de 1,47%. Segundo analistas, falta demanda no mercado físico com os preços no patamar atual. Diante desse cenário, fundos e especuladores resolveram liquidar contratos de compra, que indicam uma aposta na alta das cotações, e embolsar lucros.