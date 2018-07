Preço do açúcar se recupera e sobe 3% Os preços futuros do açúcar registraram forte alta ontem na bolsa de Nova York. O contrato mais negociado, com vencimento em maio, fechou com valorização de 3,04%, cotado a 24,40 cents/lb. Segundo analistas, o mercado corrigiu parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. A avaliação é de que os preços recuaram até um patamar novamente atraente para os compradores, que haviam se afastado dos negócios. Recentemente, o açúcar bateu o recorde de 29 anos, superando a marca de 30 cents/lb.