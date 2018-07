Preço do estacionamento vai variar conforme a distância

A Infraero já havia prometido um edifício-garagem high-tech para Cumbica, projeto que nunca saiu do papel. Como paliativo, fez vários pequenos bolsões, dois próximos do estacionamento principal (mas que precisam de van até os terminais) e um no terminal 4. Todos vivem vazios, enquanto o que cobra R$ 50 a diária e está a poucos metros do aeroporto nunca tem vaga suficiente (são 3 mil).

Esse bolsão deve ser licitado novamente e os preços vão mudar nos próximos três meses. Terá serviço de manobrista e área VIP - mas, para isso, o passageiro terá de desembolsar mais dinheiro.

Quem estacionar mais para trás, perto da Rodovia Hélio Smidt, vai pagar menos. A diferença de tarifa no mesmo estacionamento é novidade, mas já existe entre bolsões diferentes: aquele que precisa de van para chegar até o terminal cobra metade da diária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo