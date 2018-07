Preço do etanol cai nas usinas, apesar de atraso na safra

O indicador semanal Cepea/Esalq para o anidro teve queda de 1,23 por cento na semana passada, na comparação com a anterior, sendo cotado a 1,2982 real por litro (sem impostos e sem frete).

No caso do hidratado, a variação semanal também foi negativa, de 0,59 por cento, com o litro sendo cotado a 1,0561 real.

"Os preços do etanol seguem com oscilações pequenas comparativamente a outros anos-safra", disse o Cepea (Centro de Estudos em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo).

"O principal motivo é o relativo equilíbrio que tem havido entre produção cerca de um terço menor neste ano e demanda também enfraquecida."

O último relatório de andamento da safra de cana, divulgado na semana passada pelas indústrias, mostra que a moagem está 28 por cento atrasada na comparação com o acumulado da safra passada. A principal causa são as chuvas que atrapalham os trabalhos de campo.

Do lado das distribuidoras, o Cepea identificou que tem havido baixa demando pelos dois tipos de etanol no mercado spot. "No caso do anidro, a necessidade tem sido suprida pelo produto obtido via contratos e, em relação ao hidratado, a pequena vantagem dos preços deste combustível frente aos da gasolina C em alguns estados da região Centro-Sul ainda não tem motivado grandes compras das distribuidoras."

Segundo cálculos do Cepea, a relação entre os preços dos produtos sucroalcooleiros esteve favorável em 27 por cento para o açúcar frente ao anidro e em 49 por cento frente ao hidratado na última semana.

AÇÚCAR

As vendas de açúcar para o exterior foram 11,6 por cento mais lucrativas que no mercado interno na última semana, segundo cálculos do Cepea.

Enquanto a média semanal do indicador do açúcar cristal foi de 54,86 reais por saca, a cotação do contrato outubro na bolsa de Nova York equivalia a uma média de 61,22 reais por saca, depois de realizada a conversão de reais para dólares e acrescentados os valores de frete e prêmio de qualidade.

"As cotações internacionais da commodity e o dólar vêm sustentando a vantagem para as exportações há seis semanas", apontou a entidade.

(Por Gustavo Bonato)