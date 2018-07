Preço do etanol em queda no mercado interno No mercado interno as cotações do etanol seguem em queda na maioria dos Estados, mas em ritmo menor. Em São Paulo, na semana terminada em 17 de julho, os preços caíram apenas 0,07% nos postos paulistas. No período, o preço do etanol recuou em 17 Estados e permaneceu estável no Amapá. As cotações subiram em oito Estados e no Distrito Federal. O preço do etanol é competitivo nos postos de combustíveis de 14 Estados e também no Distrito Federal em relação à gasolina. Na média de preços do Brasil, o etanol segue mais competitivo do que a gasolina, com o preço equivalente do etanol registrando valor 13,43% abaixo do ponto de equilíbrio com o preço da gasolina.