Preço do frango resfriado começa a esboçar reação

O frango resfriado no início de setembro interrompeu a trajetória de queda e já começa a esboçar uma reação no mercado interno. Já o frango congelado sinaliza queda em algumas praças, mas ainda há ganhos em algumas regiões. Em São Paulo, por exemplo, enquanto o quilo do frango resfriado apresenta ganho semanal de 1,3%, o produto congelado tem queda de 2,4%. Em Chapecó, uma das principais regiões produtoras, o frango resfriado valorizou-se 16,6% em uma semana, enquanto os preços do produto congelado recuam 1,17%.

A produção de carne de frango em agosto superou 1 milhão de toneladas e bateu novo recorde, segundo dados da Associação dos Produtores de Pinto de Corte (Apinco). Conforme a entidade, foi produzido no mês passado 1,004 milhão de toneladas de carne de frango, volume que supera em 4,97% a produção de julho deste ano e é 8,7% maior do que a produção de agosto de 2008.

A produção recorde, aliada ao enfraquecimento das exportações no mês passado, fez com que a disponibilidade de carne de frango no mercado interno chegasse a um dos patamares mais elevados dos últimos anos. Em agosto, ficaram disponíveis para consumo interno 702.800 toneladas de carne de frango, fato responsável pela pressão que vinha sendo exercida sobre os preços no mercado doméstico. "No frango resfriado, a queda dos preços foi nítida e percebemos agora uma pressão sobre as cotações do frango congelado", diz um analista.