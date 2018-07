Preço do ingresso para o clássico vai às alturas O Santos aumentou os preços dos ingressos de todos os setores da Vila Belmiro para o clássico contra o Corinthians, no domingo, às 17 horas. A cadeira lateral, que no jogo contra o Bragantino (no retorno de Robinho ao estádio) custou R$ 80, passou para R$ 200. A cadeira de fundo, que vinha sendo comercializada a R$ 40, agora vai ser vendida por R$ 160, o mesmo valor da entrada no setor Visa. A arquibancada passou de R$ 30 para R$ 80 e a vaga no camarote térreo sai por R$ 250. Estudante e aposentado paga meia entrada (com 50% de desconto) em todos os setores, exceto no camarote térreo.