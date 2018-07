Preço do milho ainda está defasado em MT

Conforme a legislação, os produtores deveriam receber o preço mínimo de R$ 13,98/saca.

Segundo o Imea, em Tangará da Serra os produtores receberam neste mês R$ 8,82/saca, preço 17,62% acima da média do mês anterior, que foi de R$ 7,50/saca. O consultor Guaracy Pinto Calaza, de Campo Novo do Parecis, diz que os preços do Imea estão defasados, pois há duas semanas já estavam em R$ 10/saca e atualmente há negócios na região entre R$ 10,50 a R$ 11/saca, com propostas de compra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O Imea aponta avanço de 32,5 pontos porcentuais na comercialização do milho safrinha em agosto, para 79,3% da produção estimada, ante 46,8% registrado em julho. O avanço é resultante da política de auxílio à comercialização do governo federal, por meio dos leilões de subvenção realizados pela Conab, que encerrou seus trabalhos na quinta-feira passada.

O Imea relata que os 11 leilões da Conab proporcionaram o apoio à comercialização de 7,02 milhões de toneladas de milho, envolvendo volume financeiro de R$ 468,18 milhões. Do volume total arrematado no Estado, o norte arrematou 30%, o centro-norte ficou com 22%, o centro-sul com 12%, o oeste com 15%, o nordeste com 3% e o sul com 19%.

Descompasso

R$ 8,64 é o valor médio da saca este mês, no Estado, segundo o Imea

R$ 13,98 é o preço mínimo que os produtores deveriam receber