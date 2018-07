Preço do milho tem recuperação no mercado brasileiro, diz Cepea Os preços do milho seguem em recuperação no mercado brasileiro, após mínima de cerca de quatro anos em importantes praças, com as altas semanais ultrapassando os 10 por cento em Mato Grosso, apontou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta sexta-feira.