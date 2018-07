Preço do minério de ferro à vista cai para menor nível em quase 6 meses Os preços do minério de ferro no mercado à vista asiático atingiram nesta terça-feira o menor nível que quase seis meses, refletindo a demanda lenta do maior importador, a China, onde as siderúrgicas não estão com pressa de receber novas cargas em meio a um mercado fraco.