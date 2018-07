Preço do minério de ferro atinge mínima de 2 anos na China

O minério com 62 por cento de teor de ferro, referência para o mercado, caiu 0,3 por cento para 88,90 dólares por tonelada, superando a mínima do ano, de 89 dólares registrada em junho.

As cotações se aproximam dos 86,70 dólares visto em setembro de 2012, segundo dados do Steel Index e, se romperem este nível, cairão a um patamar visto pela última vez em 2009.

A demanda da China, que compra cerca de dois terços do minério de ferro do mundo, continua firme, conforme dados de importação de julho, quando o volume comprado foi o terceiro maior registrado.

Por outro lado, o mercado em geral está inundado com a matéria-prima do aço.

Grandes mineradoras como Vale, Rio Tinto e BHP Billiton continuam elevando suas ofertas, convencidas de que seu modelo de produção de baixo custo irá superar rivais de custo elevado, incluindo mineradoras chinesas.

No entanto, a produção chinesa de minério continua a subir, com o volume produzido de janeiro a julho em alta de 9 por cento ante o ano anterior.

Enquanto muitas mineradoras de pequeno e médio portes da China fecharam, sua produção total "responde por apenas uma pequena parte da produção agregada", disse o analista Cao Bo, da Jinrui Futures, em Shenzhen.

"Além disso, várias novas minas entraram em operação no último semestre. A nova capacidade substituiu a que foi fechada", disse ele.

Enquanto as ofertas de cargas de minério do exterior no mercado à vista continuam elevadas, a demanda está escassa, e alguns vendedores estão esperando que os preços se recuperem, disseram operadores.

"Operadores estão com dificuldade de vender porque os estoques existentes foram comprados a preços mais elevados. Alguns operadores estão tentando vender suas cargas, outros estão segurando", disse um operador de minério de ferro de Xangai.

(Por Manolo Serapio Jr)