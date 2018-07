Preço do minério de ferro cai e se aproxima da mínima de 2013 Os preços do minério de ferro no mercado à vista na Ásia caíram nesta quarta-feira ao menor patamar em um mês, se aproximando da mínima de 2013, refletindo um baixo interesse de compra pelas siderúrgicas chinesas, que aguardam uma recuperação no consumo de aço no país.