Preço do minério de ferro na China tem máxima de 7 semanas perto de US$100/t

As medidas da China para estimular gastos com infraestrutura e impulsionar sua economia elevaram o preço do aço futuro em Xangai, nesta terça-feira, para seu nível mais alto desde o fim de maio.

Isso ajudou no crescimento das compras de minério de ferro no mercado "spot", aumentando as chances dos preços voltarem a registrar 100 dólares por tonelada, depois de passar por queda de quase 30 por cento neste ano.

O índice de referência do minério com 62 por cento de ferro para entrega imediata na China teve ligeira alta de 10 centavos de dólar nesta terça-feira ante a sessão anterior, para 98 dólares a tonelada, o mais alto valor desde 27 de maio, com base em dados da Steel Index.

"Há uma chance de que o ritmo poder ser sustentado porque os preços do aço estão se movendo para cima. Definitivamente o governo vai ajudar nos gastos com infraestrutura, o que deve dar mais apoio aos preços do aço e também do minério de ferro", disse um operador de mercado de Xangai.

(Por Manolo Serapio Jr)