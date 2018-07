Preço do minério de ferro volta a recuar na China com compradores seletivos

Os preços do minério de ferro no mercado à vista na China caíram nesta quinta-feira, com operadores mais seletivos em seus negócios, considerando oferta abundante e preços mais fracos.

"No passado, as siderúrgicas estavam bem flexíveis sobre o tamanho e a data da entrega das cargas, mas agora elas estão tentando gerenciar seus estoques e o seu fluxo de caixa", disse um operador de minério de ferro em Xangai.

O minério de ferro para entrega imediata na China recuou 1,4 por cento, para 83 dólares a tonelada, caindo mais após disparar quase 4 por cento na segunda-feira, segundo dados do Steel Index.

Uma disparada nos preços do aço durante o último fim de semana ajudou a elevar os preços do minério de ferro na segunda-feira, mas desde então eles recuaram.

Na semana passada, o minério de ferro atingiu 81,90 dólares por tonelada, o nível mais baixo desde setembro de 2009, com o aumento da oferta das maiores mineradoras e uma crescimento da demanda mais lento na China, maior importador global.