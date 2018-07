Preço do minério pode subir com reabastecimento chinês--mercado Mais reabastecimento das siderúrgicas chinesas e limitados carregamentos podem elevar os preços do minério de ferro nesta semana, embora os ganhos possam ser limitados com compradores pouco interessados em levar carregamentos caros e vendedores dispostos a esperar até depois do feriado em fevereiro.