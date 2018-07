Preço do minério recua na semana após seis altas seguidas

Os futuros do aço em Xangai atingiram o ponto mais baixo em dois meses nesta semana, com a demanda começando a ficar lenta por causa do inverno no hemisfério norte que limita a atividade de construção na China.

O índice de referência do minério com teor de 62 por cento de ferro ficou em 118,90 dólares, alta de 20 centavos em relação ao valor da véspera, quando atingiu o menor nível em um mês.

Na semana, o minério perdeu mais de 3 dólares, após seis semanas sucessivas de ganhos.

Enquanto os preços do aço chinês estão em declínio devido à desaceleração na demanda, o mercado local continua bem abastecido, disseram traders, acrescentando que esperam que os preços a caiam para cerca de 110 dólares entre agora e o final de 2012.

"Há um peso de cargas no mercado à vista, especialmente do Brasil, porque é o tempo de entrega de pico para o Brasil com o bom tempo lá ", disse um deles.

O próximo aumento acentuado nos preços do minério de ferro pode ocorrer até o Ano Novo Lunar em fevereiro, quando as usinas de aço chinesas normalmente se abastecem de matéria-prima e ainda depois, na semana de feriado.

Sinais de que a economia da China está se recuperando depois de sete trimestres em desaceleração, no entanto, melhoraram o cenário da demanda do maior mercado de aço do mundo. Dados da quinta-feira mostraram setor industrial da China em expansão em novembro, pela primeira vez em 13 meses.

O contrato mais negociado de vergalhões para maio com entrega na Shanghai Futures Exchange fechou em alta de 0,2 por cento em 3.571 iuans (570 dólares) a tonelada, recuperando algum terreno depois de atingirem uma mínima de quase dois meses na quinta-feira.

"Se as expectativas de demanda de aço começarem a melhorar e as margens continuarem atraentes, um ciclo de reabastecimento de minério ferro poderia apoiar o preço", disse em nota o Commonwealth Bank of Australia(CBA).

Os estoques de minério de ferro nos principais portos chineses começaram a declinar nas últimas semanas, disse o banco, refletindo o consumo.

(Reportagem de Manolo Serapio)