Preço do minério volta a cair; lenta demanda pesa--mercado

O Steel Index indicou o valor do minério com 62 por cento de teor de ferro nesta quinta-feira em 96,10 dólares/t, queda de 2 dólares ante a quarta-feira.

Na quarta-feira, indicador mostrou uma queda de 2,10 dólares ante o dia anterior.

O recuo acontece com vendedores reduzindo os preços das ofertas, após as cotações do aço na China apontarem para um mercado se debatendo entre uma lenta demanda e uma sobreoferta.

Os preços oferecidos pelos vendedores para o minério importado no principal consumidor mundial, a China, caíram entre 2 e 4 dólares na quarta-feira, segundo a consultoria industrial Umetal.

O minério de ferro havia subido mais de 15 por cento entre sexta-feira passada e a terça-feira, após a China anunciar um bilionário pacote para estimular obras de infraestrutura.

Mas as esperanças de uma retomada rápida minguaram em meio a escassos detalhes sobre os projetos da China, que envolvem a construção de rodovias, portos e aeroportos, os quais devem levar anos.

"Os fundamentos realmente não mudaram muito desde que as notícias do pacote surgiram. Ainda existe muita oferta de aço e a demanda está realmente lenta", afirmou um trader em Xangai.

"Há expectativas de que a oferta de aço bruto poderá subir novamente porque muitas pequenas e médias siderúrgicas que fecharam para manutenção há algumas semanas agora retomaram a produção", acrescentou.

Muitas siderúrgicas da China têm cortado os preços em meio à fraca demanda, após um crescimento nos últimos dias, disseram traders.

O contrato janeiro dos futuros do aço em Xangai fecharam praticamente estáveis na quinta-feira, a 3.455 iuans por tonelada.

Os traders de minério de ferro igualmente reduziram os preços, uma vez que o interesse de compradores rapidamente diminuiu.

Antes de iniciar a retomada na sexta-feira passada, o minério de ferro havia perdido mais de um terço de seu valor nos últimos dois meses, segundo o índice referencial, por conta de uma oferta abundante na China e preocupações com a desaceleração econômica do maior importador global.

O mercado de minério de ferro ainda passará por muita volatilidade até encontrar um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, afirmou nesta quarta-feira o diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, José Carlos Martins, em entrevista à Reuters.

Após cinco sessões de alta, as ações da Vale (maior produtora global de minério de ferro) operavam em baixa nesta quinta-feira, caindo 0,30 por cento às 12h13, enquanto o Ibovespa subia 0,59 por cento.

Apesar da volatilidade, analistas acreditam em um preço mais firme do minério após as fortes baixas em agosto, uma vez que muitos produtores de maior custo na China estão deixando o mercado após as cotações atingirem os menores níveis em quase três anos, recentemente.

(Por Manolo Serapio Jr.)