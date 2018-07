Preço do ônibus em Curitiba sobe para R$ 2,60 A tarifa do transporte coletivo de Curitiba terá um reajuste de 4% a partir da próxima segunda-feira, passando de R$ 2,50 para R$ 2,60. O novo índice foi anunciado hoje pela prefeitura, que ressaltou ser o porcentual inferior aos 5,63% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no mesmo período de um ano. A tarifa especial de R$ 1 cobrada aos domingos não terá reajuste. A Linha Turismo, que passa pelas principais atrações da cidade, será reajustada de R$ 25 para R$ 27.