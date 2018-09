Preço do pedágio em rodovias de SP sobe à meia-noite

Por causa de diferenças nos contratos, foram aplicados dois tipos de índices para os aumentos. Nas rodovias concedidas a partir de 2008, foi utilizado o IPCA (índice oficial de inflação), com reajuste de 5,2%. É o caso da Ayrton Senna. Nas concessões mais antigas, como a da Imigrantes, adotou-se o IGP-M, de 4,18%.

Para justificar os aumentos, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) alega que, além dos investimentos nas rodovias, parte da arrecadação dos pedágios é destinada, com o recolhimento do ISS-QN, aos 242 municípios paulistas cortados pelas rodovias concedidas. Desde 2000, essas Prefeituras receberam repasse de R$ 1,4 bilhão, verba que pode ser destinada, por exemplo, à recuperação de estradas vicinais.

Ônibus

Passageiros de ônibus interestaduais e internacionais de longa distância vão pagar mais a partir da meia-noite de hoje. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste de 2,134% nos preços das passagens. O valor é obtido por meio de uma conta que leva em consideração o tipo de pavimento da estrada e o tipo de serviço oferecido ao passageiro, além de adicionar tarifa de embarque, ICMS e rateio do pedágio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.