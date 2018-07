Preço do trigo está reagindo O preço do trigo reagiu nas últimas semanas, mas ainda não trouxe otimismo para os produtores do interior de São Paulo, desestimulados após duas safras frustradas. No ano passado, o excesso de chuvas causou grandes perdas - em média, 50% da produção. Na safra anterior, a produção foi afetada pela seca e os agricultores ainda foram obrigados a vender a preços baixos. Este ano, muitos triticultores optaram por outras culturas ou deram descanso para a terra. No Estado, a área plantada, de 58.300 hectares em 2009, caiu cerca de 30% este ano, decréscimo percebido desde 2008, quando se plantaram 79.100 hectares, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta).