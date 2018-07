Preço e produção maiores fazem lucro da Vale subir mais de 300%

A empresa também retomou fortemente a produção de minério de ferro, seu principal produto, passando das 57,7 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2009 para 75,9 milhões de toneladas no mesmo período deste ano.

"Estes resultados refletem a crescente demanda global por minérios e metais, custos operacionais sob controle e os nossos esforços para aumentar a produção", informou a empresa em um comunicado.

O Ebitda, ou lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, também melhorou em relação ao segundo trimestre de 2009, saltando para 10,43 bilhões de reais, ante 3,45 bilhões de reais de abril a junho do ano passado.

Este foi o primeiro balanço da companhia sob o novo regime de preços para o minério, com ajustes trimestrais. As grandes mineradoras globais abandonaram o antigo sistema de reajuste anual. No segundo trimestre, a Vale reajustou o minério em quase 100 por cento.

"O aumento dos preços de venda gerou um efeito positivo de 4,501 bilhões de reais na receita operacional do 2T10, enquanto que o crescimento do volume contribuiu com 1,523 bilhão de reais", informou a companhia no relatório do desempenho trimestral.

Pelas normas contábeis norte-americanas (USGAAP), a Vale registrou lucro de 3,7 bilhões de dólares, contra lucro de 790 milhões de dólares um ano antes.

Analistas ouvidos pela Reuters previam em média lucro em USGAAP de 3,83 bilhões de dólares.

