Preço estimula venda da próxima safra de soja do Brasil As vendas antecipadas da próxima safra de soja do Brasil (2011/12) mostram ritmo acelerado, com produtores aproveitando os preços altos para comercializar parte da colheita que só terão no início de 2012, segundo levantamento da consultoria AgRural divulgado nesta segunda-feira.