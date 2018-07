Preço médio de passagem aérea doméstica cai 6,8% em 2011--Anac

Se considerado apenas dezembro do ano passado, a tarifa média foi de 316,28 reais, queda de 2,35 por cento sobre novembro e de 0,15 por cento sobre dezembro de 2010.

"O valor apurado em dezembro de 2011 representou menos da metade do valor pago pelo passageiro há nove anos", informou a Anac, em comunicado.

Já o Yield Tarifa Aérea Média Doméstica, indicador que mede o valor médio pago pelo passageiro para voar 1 quilômetro no Brasil, foi de 0,3493 real de janeiro a dezembro de 2011, perda de 10,3 por cento na comparação com o mesmo exercício do ano anterior.

O yield foi de 0,3811 real em dezembro de 2011, 5,97 por cento inferior ao de novembro e 0,33 por cento menor sobre um ano antes.

"Quando comparado com dezembro de 2002, nota-se que o passageiro pagou aproximadamente 36 por cento, praticamente um terço, do que pagava há nove anos para voar 1 quilômetro", afirmou a nota.

(Por Sérgio Spagnuolo; Edição Diogo Ferreira Gomes)