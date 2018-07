Preço por ação da Rocket Internet avalia empresa em cerca de US$8bi

A emissão da Rocket ocorre na sequência da listagem da chinesa Alibaba e em meio à forte demanda pelas ações da Zalando, um site de moda europeu que a Rocket ajudou a fundar que deve ser listada na próxima semana.

A precificação da empresa deve ficar no intervalo de 35,50 a 42,50 euros por ação. A companhia esperava captação bruta de cerca de 1,477 bilhão de euros, assumindo que coloque o número máximo de ações no ponto médio do intervalo, correspondendo à capitalização de mercado de 6,2 bilhões de euros.

O valor é quase o dobro dos 750 milhões de euros que a empresa disse que esperava levantar quando anunciou seus planos de listagem há 13 dias.

Fundada em 2007 pelos irmãos Oliver, Alexander e Marca Samwer, a Rocket Internet estabeleceu sites de e-commerce e marketplaces online para tudo, de táxis a entrega de refeições em mais de 100 países e teve receita de 1 bilhão dólares em 2013.

A Rocket que replicar o sucesso da Amazon.com e do Alibaba nos mercados que os Estados Unidos e os grupos chineses ainda não dominam, como África, América Latina, Rússia e outras partes da Ásia.

"Nós acreditamos que a Rocket tem uma oportunidade única de participar do crescimento do comércio na Internet em mercados emergentes", disse o presidente-executivo da Rocket Internet, Oliver Samwer, em comunicado nesta terça-feira.

"Por meio da nossa plataforma operacional, nós estamos construindo os gigantes da Internet de amanhã".

A Zalando tem atraído forte demanda até o momento por ações em seu planejado IPO, que avaliaria o grupo em até 5,6

bilhões de euros.

A emissão, que deve ser a maior listagem de tecnologia da Alemanha desde o estouro da bolha do setor há uma década, fará os irmãos Samwer bilionários, que detêm 52,3 por cento das ações da Rocket, bem como uma fatia na Zalando.

((Tradução Redação Rio de Janeiro, 55 21 2223-7132))

REUTERS JS LB