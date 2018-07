Preço recorde de soja levará a plantio recorde no país--AgRural

Na segunda-feira, a soja superou o patamar de 80 reais por saca pela primeira vez no porto de Paranaguá (PR), referência para o mercado.

A consultoria AgRural projeta que a soja vai ocupar entre 27,5 milhões e 28 milhões de hectares na safra que começa a ser plantada nos próximos meses, um acréscimo de pelo menos 2,5 milhões de hectares ante os 25 milhões plantados em 2011/12.

"Os custos são baixos e a lucratividade é a mais alta da história", disse nesta terça-feira à Reuters Fernando Muraro, analista da AgRural, baseado em Curitiba.

Segundo ele, o otimismo cresceu nos últimos 30 dias, com a elevação das cotações da soja no Brasil e nos mercados internacionais.

Muraro projeta que a soja ocupará pelo menos 1 milhão de hectares onde na safra passada havia sido plantado o milho, principalmente no Sul do país. A oleaginosa substituirá o algodão em pelo menos 250 mil hectares, essencialmente na região Centro-Oeste.

A consultoria Agroconsult, por sua vez, estima área de 27,9 milhões de hectares em 2012/13, um crescimento de mais de 10 por cento frente a última safra. Em condições normais de clima, o Brasil poderá colher 83,1 milhões de toneladas, crescimento de 25 por cento ante a temporada 2011/12, quando a seca derrubou a colheita no país.

"É primeira vez que o Brasil (segundo produtor global) poderá ultrapassar os EUA, a nossa expectativa é de um incremento bastante significativo de área", disse o analista Marcos Rubin, da Agroconsult, em entrevista, na sexta-feira.

PREÇOS E CUSTOS

A saca de 60 kg, transferida para armazéns do porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, chegou a 81 reais, na segunda-feira.

As perspectivas de quebra na colheita nos EUA, devido à seca que atinge o cinturão de grãos no Meio-Oeste do país, têm feito as cotações na bolsa de Chicago atingirem altas históricas.

Em relação aos custos de produção, que subiram em 2012, Muraro diz eles não devem afetar a safra que está para ser plantada, já que foram "travados" anteriormente.

As vendas antecipadas estão bastante adiantadas.

Antes mesmo do início da semeadura, 37 por cento da safra 2012/13 já foi comercializada, de acordo com o último levantamento da consultoria Céleres, divulgado na segunda-feira.

"Somente a safra 2013/14 vai ser afetada (pelos custos mais elevados)", completou Muraro.

