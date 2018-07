Preço varia até 254% entre 30 melhores do Enem em SP

Embora haja uma correlação positiva entre pagar mais e obter mais pontos no exame, puxada principalmente pelo Colégio Vértice - o melhor de São Paulo e do País e também o mais caro da capital -, o dinheiro não compra, necessariamente, a qualidade do curso. Ou seja, a diferença entre as anuidades (valor das mensalidades e de outras taxas cobradas pelos colégios) e pontuação no Enem indica que não é só escola cara que tem bom desempenho.

Para chegar a essa conclusão, o jornal O Estado de S. Paulo comparou as notas das escolas paulistanas no Enem aplicado no ano passado, divulgadas pelo Ministério da Educação, com as anuidades cobradas das famílias. Em números absolutos, a diferença de valores entre os 30 primeiros colégios paulistanos na última etapa do ensino básico pode chegar a R$ 25,7 mil no ano. Já a diferença máxima de pontuação é menos expressiva: 79,34 pontos, numa escala de 0 a 1000. É como se cada ponto obtido pelo estudante no Enem variasse de R$ 14,93 (Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo) a R$ 47,79 (Vértice) ao ano.

"Sempre digo aos pais que não precisa escolher a escola do topo do Enem. Se pegar uma que esteja um pouco mais atrás e razoavelmente bem colocada, os pais podem investir o que pagariam no talento individual do filho, como em esporte ou música", afirma a psicopedagoga Neide Noffs, professora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica (PUC). "Um curso fora da escola é bom para que o jovem mantenha contato com outros grupos sociais."

Ranking Geral

Pela primeira vez o São Bento, tradicional colégio dirigido por monges beneditinos no Rio, perdeu sua majestade para o Colégio Vértice, de São Paulo. Depois de três anos liderando o ranking do Enem, a escola caiu de posição. Considerando a média das escolas na prova objetiva e na redação, índice mais completo, o São Bento ficou em 3º lugar. O Instituto de Educação Dom Barreto, em Teresina (PI), é a segunda escola do País com melhor pontuação. Nos últimos anos, o colégio tem aparecido entre as escolas com melhores médias no exame. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.