Preconceito é obstáculo à técnica

No Brasil, de acordo com Ana, apesar de a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o método, ele ainda é pouco aplicado. Na visão dela, isso se deve à falta de conhecimento, que gera preconceitos em relação à utilização de radiação. "Quando se fala que um alimento foi irradiado logo as pessoas temem ser contaminadas, o que é um mito, porque, ainda que exposto a altas doses de radiação, o alimento não é ativado. Mas, vendo esse medo por parte do consumidor, a indústria não investe, porque tem medo de o produto encalhar nas gôndolas."