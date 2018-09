Preços agrícolas em SP fecham outubro com queda de 0,78%--IEA Os preços agrícolas no atacado no Estado de São Paulo fecharam o mês de outubro com queda de 0,78 por cento, informou nesta quarta-feira o Instituto de Economia Agrícola (IEA), do governo do Estado. O índice foi pressionado pelo grupo de produtos de origem animal --baixa de 3,45 por cento--, com destaque para a queda na carne de frango, de 12,32 por cento no mês. Já os produtos de origem vegetal tiveram alta de 0,29 por cento. "A carne suína não conseguiu sustentar a elevação de preços (diante das quedas dos preços de fontes alternativas de proteínas como frango e ovos) e teve sua variação quadrissemanal (alta) reduzida de 8,79 para 2,74 por cento", afirmou o IEA em um relatório. Os técnicos do instituto afirmaram ainda que nos últimos 15 dias os suinocultores catarinenses tiveram redução de 20 por cento em seus preços recebidos. "Esse quadro indica forte possibilidade de o consumidor brasileiro ter sua ceia de Natal com preços mais acessíveis nas proteínas, compensando o encarecimento dos produtos importados." Entre os principais grãos, observa-se queda de 5,58 por cento nos preços do milho. (Confira detalhes de preços e outras variações na tabela abaixo.) Confira abaixo dados detalhados do levantamento: Produto Cotações (R$) Variação Variação(%) mensal Out/08-Out/07 Setembro/08 Outubro/08 VEGETAL Amendoim 33,20 31,54 -5,00 5,47 Arroz 43,39 45,59 5,06 38,54 Banana nanica 9,49 9,63 1,53 -6,22 Batata 15,95 20,61 29,20 -41,67 Café 254,58 246,78 -3,06 0,21 Cana-de-açúcar 247,50 251,00 1,41 1,75 Feijão 178,64 166,50 -6,79 34,79 Laranja Ind. 8,88 8,70 -2,05 -10,65 Laranja Mesa 11,54 11,26 -2,43 -1,46 Milho 19,74 18,64 -5,58 -21,02 Soja 43,82 43,51 -0,72 16,41 Tomate p/ Mesa 22,32 19,18 -14,05 -23,34 Trigo 26,60 26,39 -0,81 -25,80 Carne Bovina 88,28 89,39 1,26 47,75 Carne de Frango 1,86 1,63 -12,32 2,28 Carne Suína 64,41 66,17 2,74 41,17 Leite B 0,78 0,77 -1,05 3,19 Leite C 0,75 0,70 -6,44 -3,44 Ovos 42,24 38,24 -9,46 6,88 Fonte: Instituto de Economia Agrícola (Texto de Roberto Samora)