Preços ao consumidor nos EUA ficam abaixo do previsto Os preços ao consumidor nos Estados Unidos tiveram alta de 0,2 por cento em abril, mês em que os custos de energia ficaram estáveis, informou o Departamento de Trabalho nesta quarta-feira. A alta do índice ficou abaixo da previsão de 0,3 por cento feita por economistas de Wall Street. Em março, os preços haviam subido 0,3 por cento. O núcleo da inflação, que exclui os preços de energia e alimentos, teve alta de 0,1 por cento. A expectativa era de taxa de 0,2 por cento. Em abril, os preços de energia ficaram estáveis após a alta de 1,9 por cento em março. Os da gasolina caíram 2 por cento. Os custos de energia saltaram 15,9 por cento sobre abril de 2007. Ano a ano, o índice de preços ao consumidor de abril subiu NEGOCIOS-MACRO-EUA-CPI-ATUA-POL foi de 2,3 por cento. Analistas previam, respectivamente, aumentos de 4 e 2,4 por cento. (Por Mark Felsenthal) REUTERS VS AAJ